Luftpistole-Bundesliga: Der Weg ins Finale dahoam steht für den SV Waldkirch offen

Plus Luftpistolenschützen des SV Waldkirch präsentieren sich zum Bundesliga-Start grandios.

Von Martin Gah

Die Fans des Luftpistole-Bundesligisten SV Waldkirch überschlugen sich in ihren Kommentaren zu diesem Saisonauftakt geradezu. „Einfach ein grandioser Einstand“ oder „Ein saustarkes Wochenende“ – so lauteten die Formulierungen in der WhatsApp-Gruppe. Zu Recht, denn in beiden Wettkämpfen zeigten die Holzwinkler große Klasse und viel Selbstbewusstsein. Gegen den Gastgeber der Wettkämpfe in Veitsbronn, die SSG Dynamit Fürth, gelang ihnen ein 4:1. Das Team aus Steinberg hielten die Schwaben gar 5:0 nieder. Der Weg zum Meisterschafts-Finale in Neu-Ulm steht weit offen.

