Schießsport

vor 38 Min.

Das Ziel des SV Waldkirch heißt „Finale dahoam“

Plus Die Luftpistolenschützen des SV Waldkirch starten selbstbewusster als früher in das Unternehmen Bundesliga. Aber der Weg zur DM-Endrunde in Neu-Ulm ist weit.

Von Martin Gah

Es ist wieder Bundesliga-Zeit im Landkreis Günzburg. Am Wochenende 8./9. Oktober starten die Wettkämpfe auf den höchsten sportlichen Ebenen im Deutschen Schützen-Bund (DSB). Der SV Edelweiß Waldkirch ist mit jeweils einem Team in der ersten und zweiten Liga dabei.

