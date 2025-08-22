„Viele Vereine kämpfen um den Nachwuchs“

Nach zweieinhalb Monaten Sommerpause fiebern auch die Fußballer in den unteren Klassen dem Saisonstart entgegen. Herr Kayan, atmen Sie kräftig auf, wenn es jetzt nach einer großen Umstrukturierung der Ligen wieder losgeht?
KAYAN: Kann man definitiv so sagen. Wir werden sehen, was die neue Konstellation bringt und ob es sich gelohnt hat, was wir gemacht haben. Die Abschaffung der B-Klassen wurde bekanntlich von 76 Prozent der Vereine akzeptiert, der gesamten Maßnahme stimmten sogar 92 Prozent der Vereine zu.
Fußball
