SpVgg Krumbach sammelt ersten Punkt, Torfestivals in der A-Klasse

Bis zum vierten Spieltag dauerte es, doch nun hat auch die SpVgg Krumbach den ersten Zähler der laufenden Saison eingefahren. Der SV Obergessertshausen und die Zweitvertretung von Türkiyemspor Krumbach erspielten sich derweil bereits den vierten Saisonsieg. Und in einer Liga fiel Tor um Tor. Das Fußball-Wochenende im Überblick.

Kreisklasse West 1: Nach drei Niederlagen zum Saisonauftakt ist die Durststrecke der SpVgg Krumbach vorbei: Mit 0:0 trennte sich das Team am Samstag von der SG Kammeltal und hat dadurch zumindest einen Punkt auf dem Konto. An der Konstellation im Tabellenkeller ändert dieses Ergebnis allerdings nichts. Aufgrund des schlechten Torverhältnisses von 4:12 bleibt die Mannschaft Schlusslicht. Am anderen Ende der Tabelle setzte der SV Obergessertshausen seine Siegesserie weiter fort. Dank eines Doppelpacks von Patrick Wolf, der nach vier Spielen bereits neun Saisontore erzielt hat, setzte sich die Mannschaft mit 2:1 gegen den TSV Langenhaslach durch und thront mit der maximalen Punkteausbeute von zwölf Zählern weiter an der Tabellenspitze.

Kreisklasse West 2: Türk Genclerbirligi Günzburg bleibt in der Kreisklasse West 2 weiterhin ärgster Verfolger von Spitzenreiter SV Villenbach. Gegen die SpVgg Bachtal erwischte TGB am Sonntagnachmittag einen perfekten Start in die Partie. Schon in der vierten Minute traf Eren Tek zum 1:0, ehe Baris Er sein Team mit seinem Treffer zum 2:0 in der 23. Minute auf die Siegerstraße brachte. Zwar kassierte die Mannschaft in der 90.+1 noch das 1:2, den Sieg ließen sich die Günzburger allerdings nicht mehr nehmen und belegen weiterhin mit einem Punkt Rückstand auf Villenbach Tabellenplatz zwei. Ein wahres Torfeuerwerk zündete am Wochenende der TSV Wasserburg auswärts gegen den FC Weisingen. Bereits nach etwas mehr als einer halben Stunde führte das Team aus Günzburg durch Jacob Deininger (12.) und zweimal Artan Sopjani (27., 36.) mit 3:0. Einen zwischenzeitlichen 3:1-Anschlusstreffer (42.) egalisierte Sopjani nur vier Minuten nach dem Wiederanpfiff wieder und auch der Anschlusstreffer zum zwischenzeitlichen 4:2 (76.) hatte keine großen Auswirkungen. Deininger stellte in der 81. Minute den alten drei-Tore-Vorsprung wieder her, ehe Sopjani mit seinem vierten Treffer der Partie den 6:2-Endstand (84.) erzielte.

A-Klasse West 1: Wie Obergessertshausen blieb auch Türkiyemspor Krumbach II am vierten Spieltag weiter ohne Punktverlust. Dabei musste das Team im Duell der zweiten Mannschaften gegen die TSG Thannhausen II früh einen Rückstand einstecken. Bledar Gashi erzielte in der achten Minute die 1:0-Führung für die TSG. Auch danach blieb Thannhausen offensiv immer wieder gefährlich, ohne sich aber mit einem Treffer zu belohnen. Nach einer halben Stunde erhöhte Krumbach dann den Druck – mit Erfolg. Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Hälfte verwandelte Samet Toksöz einen Freistoß direkt zum 1:1 (47.). Danach kamen beide Mannschaften zu Chancen, aber nur Krumbach konnte eine Gelegenheit nutzen. In der 76. Minute köpfte Ahmet Toksöz den erlösenden Treffer zum 2:1 und sicherte seinem Team so Saisonsieg Nummer vier. Von so einer Bilanz kann der SC Ichenhausen aktuell nur träumen. Im Aufsteiger-Ortsderby mit dem FC Grün-Weiß Ichenhausen unterlag die Mannschaft mit 1:3 und musste damit im vierten Spiel die vierte Niederlage einstecken. Während Grün-Weiß damit auf Rang drei rückt, bleibt der SC Ichenhausen punktloses Schlusslicht.

A-Klasse West 2: Viele Tore geboten bekamen die Zuschauer in der A-Klasse West 2 – und das in beinahe jedem Spiel. Mit einem 7:2 gegen TGB Günzburg II festigte der VfL Leipheim seinen ersten Tabellenplatz. Viermal traf Diego Guerrero für den VfL, die weiteren drei Tore steuerte Almir Hodzic bei. Jeweils ein 7:1 feierten die SG Kötz II und der FC Reflexa Rettenbach. Kötz besiegte den TSV Wasserburg II, Rettenbach gewann beim TSV Burgau II. Burgaus Zweitvertretung hat damit in vier Spielen bereits 26 Gegentore kassiert. Am deutlichsten machte es in der Liga am Wochenende der VfL Bühl. Beim SV Unterknöringen feierte der VfL ein 7:0. In den drei vorherigen Saisonspielen kam Bühl zusammengerechnet insgesamt lediglich auf sechs Tore.