Zwei Kreisligisten aus dem Landkreis Günzburg stolpern

Für einen Großteil der Mannschaften war es der erste Härtetest der neuen Saison: Am Mittwochabend ging die erste Runde des Toto-Pokals im Fußball-Kreis Donau zu Ende. All diejenigen Mannschaften, die unterhalb der Bezirksliga spielen, absolvierten in dieser Pokalrunde das erste Pflichtspiel der neuen Spielzeit.

Balzhausen und Thannhausen verlieren

Zwei Kreisligisten aus dem Landkreis Günzburg legten dabei allerdings einen kleinen Fehlstart hin: Zum einen verlor der TSV Balzhausen mit 2:3 gegen Eintracht Autenried aus der A-Klasse 1. Gleich zweimal ging Balzhausen in Führung, die Eintracht glich allerdings jeweils wieder aus und schaffte es tatsächlich, das Spiel schlussendlich zu drehen.

Außerdem musste sich die TSG Thannhausen dem Kreisklassisten SV Mindelzell mit 1:2 geschlagen geben. Schon nach 20 Minuten lag der Kreisligist mit 0:2 hinten. Nach einer knappen halben Stunde gelang der TSG zwar der Anschlusstreffer, für mehr reichte es aber nicht.

Viele Tore in Freihalden, Bubesheim gewinnt 7:1

Darüber hinaus gewann bei den Spielen mit Beteiligung aus dem Landkreis Günzburg jeweils das klassenhöhere Team. Das torreichste Duell boten die SG Freihalden und die SG Münsterhausen. Die Partie endete mit 2:7 aus Sicht von Freihalden. Deutlich machte es der SC Bubesheim mit einem 7:1-Auswärtserfolg über den TSV Wasserburg. Ähnlich klar, mit 6:1, gewann der TSV Burgau gegen den SV Unterknöringen, während die SG Röfingen dem SC Altenmünster aus dem Landkreis Augsburg mit 1:6 unterlag.

Für die im Wettbewerb verblieben Mannschaften geht es im Kreispokal Ende August weiter: Die zweite Runde findet am Mittwoch, 27.08., statt.