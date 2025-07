Stauwehr bricht zusammen: Betreiber steht vor einem Rätsel

Matthäus Wölfle kann es selbst noch gar nicht fassen. Wo bis vor kurzem noch ein „Riesenbauwerk“ an der Günz in Ichenhausen war, ist jetzt nichts mehr. Die 2,80 Meter große Mauer des Stauwehrs an der Thalermühle ist in der Nacht von Sonntag auf Montag zusammengestürzt. Warum, kann sich Wölfle, der Betreiber des Wasserkraftwerks, nicht erklären. Er stehe vor einem Rätsel, „ich bin total perplex“, sagt er am Telefon. Er sei einfach nur froh, dass niemand zu Schaden kam, „das war Glück im Unglück“. Erleichtert zeigt sich auch Bürgermeister Robert Strobel, dass der Vorfall nicht unter Tags war, dann hätte es möglicherweise Badende an der Günz mit sich gerissen. Die Badestelle am Stadtbad wurde umgehend gesperrt - nachdem sie im vergangenen Jahr durch das Jahrhunderthochwasser geflutet wurde, liegt sie jetzt quasi im Trockenen.

