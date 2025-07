Leipheim lockert Regeln: So viele Stellplätze sind bei Neubauten künftig verpflichtend

Wenn neue Wohnungen oder Häuser entstehen, können Städte und Gemeinden verlangen, dass auch eine gewisse Anzahl an Stellplätzen für Autos gebaut wird. In Leipheim war die Regelung bislang so, dass je nach Wohnfläche bis zu drei Stellplätze vorgeschrieben sind. Aber die bayerische Staatsregierung hat vergangenes Jahr ein sogenanntes „Modernisierungsgesetz“ verabschiedet, um derlei Vorschriften zu lockern. Und so musste jetzt auch Leipheim seine Satzung ändern.

