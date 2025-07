Hinweise und Tipps für Festivalbesucher: Das Sunrise-Festival auf einen Blick

In wenigen Tagen zieht wieder ein Stück Karibik ins Mindeltal: Das Sunrise Festival bringt zwischen dem 11. und 14. Juli Reggae- und Ska-Fans zum Tanzen. Vier Tage voller mitreißender Musik, inspirierenden Workshops und kulinarischer Höhepunkte verspricht der Veranstalter auf seiner Webseite. Aber was erwartet die Besucher außerhalb des Programms? Ein Überblick.

Wie sieht das Line-Up aus?

Nationale wie internationale Künstler reihen sich im Line-Up aneinander. Acts wie Anthony B & House of Riddm, Hans Söllner & Band, Queen Omega, Dubarise und viele weitere bringen das Publikum bei den vorhergesagten teilweise hochsommerlichen Temperaturen zum Tanzen und Feiern. Am Samstag erwartet Gäste als besonderes Highlight der „Strong Women’s Saturday“, an dem nur talentierte Frauen auf der Bühne stehen.

Wie sieht das kulinatische Angebot aus?

Zahlreiche Essensstände bieten die verschiedensten Köstlichkeiten – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Zu noch mehr karibischen Flair verhelfen exotische Cocktails. Im gemütlichen Biergarten gibt es außerdem erfrischende Bio-Getränke.

Icon Vergrößern Zahlreiche Essensstände bieten verschiedene Gerichte an. Foto: Sunrise Festival Icon Schließen Schließen Zahlreiche Essensstände bieten verschiedene Gerichte an. Foto: Sunrise Festival

Welches Rahmenprogramm wird es geben?

Für alle, die neben Musik auch an kreativen Workshops teilnehmen wollen, gibt es eine spannende Auswahl, die für Spaß und Bewegung sorgt, egal ob bei entspannenden Yoga-Sessions, kreativem Werkeln bei einem Kunst-Workshop oder etwa einer Kräuterwanderung. Im „Kidscorner“ auf dem Festival können die kleinen Besucher malen, spielen, auf Schatzsuche im Sandkasten gehen und sich vom Betreuerteam schminken lassen.

Wie kommt man am einfachsten zum Festivalgelände in Burtenbach?

Am umweltfreundlichsten ist laut dem Veranstalter die Anreise mit dem Rad, für Besucher aus der Umgebung empfehle sich daher der Mindeltal Radweg. Wem das zu weit ist, bietet sich dennoch eine Reihe an Anreise-Möglichkeiten:

Icon Vergrößern Erst Yoga am See, danach in der Menge zur Musik tanzen? Auch das ist beim Sunrise Festival möglich. Foto: Sunrise Festival Icon Schließen Schließen Erst Yoga am See, danach in der Menge zur Musik tanzen? Auch das ist beim Sunrise Festival möglich. Foto: Sunrise Festival

Auto: Als Navi-Adresse nennt der Veranstalter die Straße: Mühlstraße in 89349 Burtenbach. Von Norden, Westen und Osten empfiehlt sich die A8-Ausfahrt Burgau, von dort aus sind es noch etwa acht Kilometer bis nach Burtenbach. Von Süden kommende Festival-Besucher verlassen die A7 (Kempten-Ulm) in Illertissen. Von dort aus gelangt man über Krumbach und Thannhausen nach Burtenbach. Alternativ bleiben sie bis zum Autobahnkreuz Elchingen auf der A7, wechseln auf die A8 Richtung München und nehmen dort die Ausfahrt Burgau.

Bahn: Eine mögliche Bahnstrecke ist die Verbindung zwischen Stuttgart (über Ulm) und München (über Augsburg). Bahnfahrer steigen in Jettingen-Scheppach (PLZ 89343) aus. Dort bieten die Veranstalter einen Busshuttle-Service zum Festivalgelände in Burtenbach und zurück an. Der Unkostenbeitrag beträgt je Fahrt fünf Euro. Die Shuttle-Haltestelle beim Sunrise ist am Tagesbesucherparkplatz gegenüber dem Badesee.

Was kostet das Campen? Welche Regeln herrschen auf dem Campingplatz?

Verglichen mit anderen Festivals gehe es beim Sunrise was Regeln angeht „relativ human zu“, wie der Veranstalter online schreibt. Tagesbesucher müssen ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz für Tagesgäste abstellen und dürfen nur mit Zelt auf dem jeweils aktuell geöffneten Campingplatz. Außerdem sei es möglich, auf dem Parkplatz auch in den Fahrzeugen zu übernachten. Das Camping ist für Autos und Caravans kostenlos, ein zusätzliches Müllpfand werde nicht fällig. Aber: „Das geht allerdings nur, solange wir die behördlichen Auflagen einhalten, Bauer Heinz‘ Wiesen sauber und ohne verbrannte Flächen hinterlassen und die Burtenbacher Anwohner nicht zusätzlich noch durch Beschallung bis spät in die Nacht auf dem Campingplatz gestört werden“, gibt der Veranstalter zu bedenken.

Die Regeln daher in aller Kürze:

Keine offenen Feuerstellen, Grillen ist jedoch erlaubt

Keine Platzreservierung

Keine Soundsysteme und -anlagen

keine Stromaggregate

Anreise ist am Donnerstag ab 9 Uhr

„Respect Heinz‘ Wiesen“

Der Campingplatz liegt etwa einen Kilometer vom Festivalgelände und dem Badesee entfernt. Für den perfekten Start in den Tag steht ein Frühstücksstand bereit, dessen Erlöse einem guten Zweck zugutekommen. Außerdem gibt es einen Familien-Campingplatz. Hier wird in Zukunft auch etwas strenger kontrolliert, damit die Lautstärke nachts eingehalten wird.

Gibt es Duschen?

Nein – auf dem Festivalgelände und den Campingplätzen ist keine Kanalisation vorhanden.

Ist der Konsum von Cannabis erlaubt?

Diese Frage beantwortet der Veranstalter mit einem klaren „Ja“. Doch nach der Legalisierung gilt es, einiges zu beachten. „Da sich sehr viele Familien mit Kindern auf dem gesamten Festivalgelände befinden, ist es nicht einfach hier die Gesetze einzuhalten.“ Um unnötigen Stress zu vermeiden, hat der Veranstalter nach eigenen Angaben in Absprache mit den Behörden und der Polizei eine „Cannabis Smoking Area“ eingeführt. Dort sei Kiffen ohne Probleme erlaubt, der Zugang ist ab 18 Jahren möglich.

Wie nachhaltig ist der Festivalbesuch und was kann man selbst unternehmen?

„Wir sind überzeugt und motiviert, ‚Step by Step‘ das Sunrise jedes Jahr noch grüner zu machen“, schreibt der Veranstalter auf seiner Webseite. Einer dieser Schritte ist die Auswahl der Druckmaterialien, Getränke und Fan-Merch, sowie die Entscheidung, CO₂-Emissionen zu kompensieren. Damit weniger Zigarettenstummel auf den Wiesen landen, verteilen die Veranstalter kostenlose Festivalaschenbecher für die Hosentasche. Der Müll, der nicht in den kleinen Aschenbecher passt, soll trotzdem nicht auf dem Gelände landen. Darum gibt es am Sunrise im Rahmen der Aktion „Respect Heinz' Wiesen“ Geschenke für jeden gefüllten Festivalmüllsack, der am Sonntag an die Müllstation gebracht wird.

Gibt es noch Tickets?

Derzeit sind noch wenige Online-Tickets verfügbar. Ein Tagesticket liegt bei 49 Euro, ein Wochenendticket schlägt mit 99 Euro zu Buche. Kinder bis einschließlich zwölf Jahre können das Sunrise ohne Ticket besuchen. Jugendliche im Alter zwischen 12 und 15 Jahren erhalten an der Abendkasse vergünstigte Tickets. Für sie wird ein extra Ticketkontingent freigehalten. Die Kassen am Eingang sind laut Veranstalter bis 1 Uhr geöffnet.

Menschen mit Behinderung zahlen den regulären Eintrittspreis. Begleitpersonen, die im Behindertenausweis eingetragen sind, erhalten kostenlosen Eintritt. Gekaufte Tickets sind nicht stornierbar. Tickets dürften aber gerne an eine andere Person weitergeben werden. Der Name auf dem Ticket wird laut Veranstalter nicht kontrolliert.