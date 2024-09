Auf der Suche nach dem Glück: Theaterspaziergang durch Günzburg

„Glücklich in Günzburg“ lautet das Motto der Stadt. Aber wo ist das Glück zu finden? Und wie kann man es vermehren? Mit diesen Fragen haben sich die Schauspielerinnen und Schauspieler des „Günzburger Internationalen Bürger*innen-Theaters“ der Volkshochschule (Vhs) fast ein Jahr lang beschäftigt, haben fantasiert, getextet, geprobt und improvisiert. Ihre Ergebnisse möchten die Männer und Frauen nun dem Publikum zeigen, in Form eines Theaterspaziergangs durch die Innenstadt Günzburgs. Am Samstag, 14. und Sonntag, 15. September, haben Interessierte jeweils um 17 Uhr die Möglichkeit, mitzugehen.

„Es wird ein gemütlicher Spaziergang in gemächlichem Tempo, und jeder kann kostenlos mitmachen“, sagt die Theaterpädagogin und ehemalige Vhs-Leiterin Claudia Schoeppl, die gemeinsam mit Assistenz Mohammad Hussein vom Teatro International Ulm die Amateurschauspielgruppe anleitet. Der Rundgang beinhaltet neun Stationen, an denen gespielt wird, und dauert knapp 90 Minuten. Die zurückzulegende Strecke beträgt allerdings nur einen bis maximal 1,5 Meter. Startpunkt ist im Dossenberger Hof bei der Volkshochschule, wo die Akteure zugleich jeden Winkel nach dem Glück absuchen. Da sie dort aber nicht fündig werden, geht es weiter zum nächsten Ort. Das Publikum folgt den Glückssuchern.

Es muss das Gold sein, das glücklich macht – oder? Foto: Jana Korczikowski

An der Liebfrauenkirche fragen sich die Frauen und Männer gemischten Alters – vom Theaterneuling bis zum Amateurschauspieler mit jahrzehntelanger Erfahrung –, ob Dominikus Zimmermann, der Erbauer dieses imposanten Gotteshauses, glücklich war. Oder waren es seine Arbeiter, die jeden Abend die Ergebnisse ihres Schaffens betrachten konnten? Oder ist es vielmehr der Rentner, der glücklich zu sein hat, weil er seine Zeit frei einteilen kann? Eine andere Station widmet sich dagegen der Frage, ob Geld zufrieden macht. „Wir stoßen verschiedene Themen an und wollen zum Nachdenken anregen“, erläutert Schoeppl. „Für jeden ist Glück etwas anderes, es können auch Momente im Leben sein.“

Alle Szenen und Texte hat die GIB-Theatergruppe, die zu Beginn aus 15 Personen bestand, selbst entwickelt. Einige seien jedoch verhindert, sodass die Gruppe, die am Wochenende beim Theaterspaziergang im Rahmen des Günzburger Kultursommers mitwirkt, aus zwei Frauen und vier Männern besteht, so Schoeppl. Die Theaterpädagogin selbst begleitet das Publikum, das beim Spaziergang an einem verlassenen Gebäude einen Höhepunkt erwartet: klassisches Improvisationstheater aus einer modernen Perspektive. Mehr will Schoeppl nicht verraten, fügt aber hinzu: „Wir werden herausfinden, dass man auch in Günzburg glücklich sein kann, man muss nur schauen, wo sich das Glück versteckt.“ Und der OB hat übrigens auch seinen „Auftritt“ im Stück.

Machen Klimmzüge vielleicht zufrieden? Foto: Jana Korczikowski

Info: Der Theatertreff GIB an der Volkshochschule Günzburg ist kostenlos, immer montags von 18 bis 19.30 Uhr, und ist offen für alle. Informationen gibt es unter www.vhs-guenzburg.de.