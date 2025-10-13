Was die Anwohner vom Zwischenlager radioaktiver Abfälle halten

Was wissen und denken die Menschen im Umkreis der Zwischenlager radioaktiver Abfälle über ihre besonderen Nachbarn? Dazu lässt die BGZ, Gesellschaft für Zwischenlagerung, alle zwei Jahre eine Umfrage durchführen. Insgesamt wurden 3600 Menschen in einem Radius von 25 Kilometern um 16 BGZ-Zwischenlagerstandorte online und per Telefoninterview befragt, die erhobenen Daten von einem unabhängigen Institut analysiert und ausgewertet. Nur wenige Tage, bevor in Gundremmingen die Kühltürme gesprengt werden, liegen die Ergebnisse der zweiten Erhebung vor.

Die Umfrage zeigt: Die staatliche Verantwortung für die Entsorgung radioaktiver Abfälle in Deutschland trifft mit knapp 70 Prozent bundesweit auf große Zustimmung in der Bevölkerung, heißt es in der Pressemitteilung. Nur etwas geringer fällt laut Auswertung die Zustimmung in Gundremmingen aus: 64 Prozent der 200 Befragten rund um das Zwischenlager befürworten, dass ein bundeseigenes Unternehmen für die Zwischenlagerung verantwortlich zeichnet. In diesem Zusammenhang habe sich der Kenntnisstand deutlich verbessert: 44 Prozent (bundesweit 42 Prozent) wussten, dass die Zwischenlager in staatlicher Hand geführt werden. Bei der ersten Befragung 2023 waren es 30 Prozent (bundesweit 37 Prozent). Auch die Bekanntheit der BGZ als Betreiberin der Anlagen sei gestiegen.

BGZ: Gutes Miteinander mit den Nachbarn an den Standorten der Zwischenlager

„Die Umfrage liefert uns aktuelle Informationen zum Wissensstand und Stimmungsbild der Bürgerinnen und Bürger an unseren Standorten“, sagt die Vorsitzende der BGZ-Geschäftsführung, Bettina Hesse. „Mit der zweiten Auswertung ergibt sich ein noch detaillierteres Bild, das wir durch weitere Umfragen in den kommenden Jahren ergänzen wollen.“ Die BGZ werde die Ergebnisse in ihre Arbeit einfließen lassen. Ein gutes Miteinander mit den Nachbarn an den Standorten sei wichtig, betont Hesse.

Daher wurde erstmals auch abgefragt, welche Art der Informationen man sich wünsche. Die überwiegende Mehrheit in der Region Gundremmingen gab an, dass die Informationen verständlich und nüchtern aufbereitet sein sollten. Von den Befragten, die sich bereits aktiv mit der Zwischenlagerung beschäftigt haben, halten mehr als 70 Prozent die Informationen für nachvollziehbar und glaubwürdig.

In Gundremmingen befindet sich aktuell ein Zwischenlager. Radioaktiver Abfall lagert in Castor-Behältern. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Ein weiterhin differenziertes Bild zeigt die Erhebung zur Einstellung und zum Informationsgrad der Menschen an den Zwischenlagerstandorten: So kennen 72 Prozent der Befragten vor Ort das Zwischenlager Gundremmingen, 54 Prozent halten es für notwendig, während 27 Prozent in dieser Frage unentschlossen sind. Betrachtet man die Ergebnisse aller Standorte, kennen zwei Drittel der Befragten die Zwischenlager in ihrer Region, rund die Hälfte hält sie für notwendig und rund ein Drittel ist in dieser Frage unentschlossen. Auch die Risikowahrnehmung der Befragten bleibt unterschiedlich ausgeprägt: Während 25 Prozent der Befragten vor Ort im Zwischenlager ein „ziemlich hohes Risiko“ erkennen, verbinden 54 Prozent der Befragten mit der Aufbewahrung der radioaktiven Abfälle am Standort nur ein geringes oder gar kein Risiko. Das bundesweite Ergebnis fällt etwas anders aus: Rund ein Drittel der 3500 Befragten erkennt im Zwischenlager ein „ziemlich hohes Risiko“, aber auch bundesweit hält mehr als die Hälfte die Aufbewahrung der radioaktiven Abfälle für ein geringes oder gar kein Risiko. (AZ)

Die komplette Umfrage mit allen detaillierten Ergebnissen gibt es unter https://bgz.de/umfrage-zwischenlagerung/