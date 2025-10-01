Verzögerung bei den Bahn-Bauarbeiten: Das hat auch Auswirkungen auf die Strecke Donauwörth-Günzburg

Bahn-Pendlerinnen und -Pendler sind Kummer gewohnt: Gerade in den vergangenen Wochen haben die Bauarbeiten zwischen Burgau und Westheim für viel Stress und Umleitungen bei denjenigen gesorgt, die zwischen Günzburg und Augsburg oder München regelmäßig unterwegs sind. Die Nachricht, dass die Bauarbeiten kurzfristig, wie berichtet, um einige Tage verlängert werden müssen, hat deswegen keine große Begeisterung ausgelöst. Nun steht auch fest, dass sich diese Verzögerung auch auf die Umleitungsstrecke der Bahn betreffen wird: Zwischen Donauwörth und Ulm fallen in den nächsten Tagen eine ganze Reihe von Regionalzügen aus.

Gerade diese Verbindung hatten in den vergangenen Wochen während der Bauarbeiten zwischen Burgau und Westheim viele Pendlerinnen und Pendler genutzt, die zwischen Günzburg und Augsburg oder München unterwegs sind. Am frühen Mittwochmorgen sollten die Arbeiten eigentlich beendet sein, so eine Sprecherin der Bahn noch am Freitag. Doch wenige Tage später stand dann fest, dass es noch bis zum Montag, 6. Oktober dauern soll, bis die Arbeiten abgeschlossen sind.

Bauarbeiten verzögern sich: Nun ist auch die Bahnstrecke zwischen Donauwörth und Ulm betroffen

Betroffen sind diesmal vorrangig die Züge der Agilis Verkehrsgesellschaft, die von massiven Einschränkungen wegen der kurzfristig angekündigten Bauarbeiten der DB InfraGO AG spricht. „Es fallen zahlreiche Agilis Züge in diesem Bereich aus, bei den verkehrenden Zügen ist zudem mit teils erheblichen Verspätungen zu rechnen“, so Pressesprecher Thomas Tomaschek. Agilis habe einen Notfahrplan erstellt und einen Notverkehr mit Bussen eingerichtet.

Züge aus Richtung Ingolstadt wenden in Donauwörth. Fahrgäste, die weiter Richtung Günzburg und Ulm reisen wollen, werden gebeten, dort umzusteigen. Die Beeinträchtigungen dauern laut Agilis voraussichtlich bis Sonntag, 5. Oktober. Die Fahrpläne dazu sind nach Unternehmensangaben in den Auskunftsmedien hinterlegt und im Internet abrufbar unter www.agilis.de/abweichungen.

Züge werden auf die eingleisige Strecke zwischen Donauwörth und Günzburg umgeleitet

Ursache für die Beeinträchtigung sind Bauarbeiten der DB InfraGO AG zwischen Augsburg und Günzburg, die nicht rechtzeitig fertiggestellt wurden. Deshalb und wegen anderer Baustellen im Südwesten werden zahlreiche Fern- und Güterzüge auf die eingleisige Strecke zwischen Donauwörth und Günzburg umgeleitet, heißt es von Agilis. Dies habe zur Folge, dass die Strecke überlastet wird und Regionalzüge dort ausfallen müssen oder verspätet verkehren. Fahrgäste werden gebeten, sich vor Reiseantritt aktuell über die Verbindungen zu informieren. (mit AZ)