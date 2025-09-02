Ein Jahr nach der Eröffnung: Jugendbistro organisiert großes Festival

Ein Jahr ist es her, dass das Jugendbistro in Burgau seine Türen geöffnet hat. In den Räumlichkeiten in der Augsburger Straße treffen sich regelmäßig Jugendliche, die auch aus anderen Ortschaften kommen, spielen Billard oder Kicker und hören dort Bands bei ihren Auftritten zu. Um das gebührend zu feiern, haben sich die Verantwortlichen etwas ausgedacht: Unter dem Motto „Burgau zusammen“ möchte das Jugendbistro die Markgrafenstadt vereinen und veranstaltet daher am 12. und 13. September das Jubi-Festival.

