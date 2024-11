Schwaben weissblau: Jetzt gibt es die Tickets für den Fernsehfasching

In der Stadthalle Memmingen heißt es am 6. und 7. Februar 2025 zum 22. Mal: "Schwaben weissblau, hurra und helau". Die Kultveranstaltung in Zusammenarbeit des Bayerischen Rundfunks mit dem Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsverband (BSF) ist der Höhepunkt des Faschingstreibens in Bayerisch-Schwaben. Der Kartenvorverkauf beginnt am Montag, 25. November. Ausgestrahlt wird die Sendung am Freitag, 14. Februar 2025, um 20.15 Uhr im BR Fernsehen.



Anlässlich des närrischen Geburtstags wird eine Jubiläumsgarde mit 22 Tänzerinnen aus verschiedenen Mitgliedsvereinen des BSF auf der Bühne stehen, außerdem sind Publikumslieblinge wie die Kabarettisten Wolfgang Krebs und Heinrich del Core dabei, der Comedian Hansy Vogt als "Frau Wäber" sowie das kernige Comedy-Paar von der Alb Hillus Herzdropfa. Natürlich dürfen auch Ballon-Entertainer Tobi van Deisner, die schwäbische Witzemaschine Markus Zipperle, der grantelnde Hausmeister Jürgen Richter, die Mundart-Spezialistin Waltraud Mair als Meichlböcks Zenta und die Kabarettistin Kathi Wolf aus Weißenhorn nicht fehlen.



Von der Faschingsgesellschaft Dietmannsried steigt Stephan Köppler in die Bütt, die Hollaria Augsburg zeigt unter dem Motto "Glamour Show Night" einen fulminanten Showtanz und die Guggamusik der Lumpenkapelle Aitrach heizt dem Publikum im Saal ordentlich ein.

Tickets für das bayerisch-schwäbische TV-Event in der Memminger Stadthalle sind in den Verkaufsstellen erhältlich und über den Online-Ticketshop der Allgäuer Zeitung Kempten, Kaufbeuren, Immenstadt und Marktoberdorf sowie bei der Memminger Zeitung, Ticket-Hotline: 0831/206-5555, oder bei der Tourist Information Memmingen, Telefon 08331/850172. Beginn der Aufzeichnungen ist um 19.11 Uhr, Einlass um 17.11 Uhr. Beide Abende dauern etwa drei Stunden. (AZ)