Die Witzige aus Weißenhorn: Wie viel "Landrauschen" steckt in Dir, Kathi Wolf?

Die Kabarettistin liebt den Fasching, unterhält auf der Bühne und macht nebenbei Führungskräfte fit für die Arbeit. Ein Podcast über Fasching, Film und Fernsehen.

Es war das Kinoereignis der Region: Alle wollten "Landrauschen" sehen, den Film, den kreative Köpfe aus Weißenhorn gemeinsam gedreht haben und der nicht nur das heimische Publikum, sondern auch Kritiker begeistert hat. In der Hauptrolle, mit pinkfarbenen Haaren: Kathi Wolf. Der Film hat einiges im Leben der Weißenhornerin verändert. Heute ist sie nicht nur als Kabarettistin bundesweit erfolgreich, hat ihren eigenen Kleinkunstpreis ins Leben gerufen und spielt in Fernsehserien mit. Demnächst verbindet sie ihren Job nach dem "Landrauschen"-Auftritt ein weiteres Mal mit dem Fasching. Darüber und noch viel mehr hat sie bei Studio West: Der Donau-Iller-Podcast mit Rebekka Jakob und Ronald Hinzpeter gesprochen.

In der Fernseh-Faschingssitzung "Schwaben weiss-blau, hurra und helau", die am 26. Januar im Bayerischen Fernsehen zu sehen sein wird, steht sie als Comedienne erstmals auf der Narren-Bühne. Und mir ihr die Weißenhorner Giggalesbronzer, deren bekennender Fan sie ist, nicht zuletzt, weil die Musikerinnen und Musiker auch bei "Landrauschen" mit von der Partie waren.

Die Giggalesbronzer aus Weißenhorn liegen ihr am Herzen

Bei der Guggenmusik wird die Kabarettistin durchaus emotional. "Als sie für uns als Überraschung gespielt haben, da hatte ich echt Pipi in den Augen", gibt sie im Podcast-Gespräch gerne zu. Selber anschauen kann Kathi Wolf ihren TV-Auftritt allerdings nicht - denn zu der Zeit steht sie selbst auf der Kabarett-Bühne. Und dann startet genau an diesem Tag auch noch die Fortsetzung der Serie "2 Minuten", die unter dem Titel "24/7" in der ARD-Mediathek abrufbar sein wird. Ein echter Kathi-Wolf-Tag also.

Aktuell ist die Weißenhornerin unter anderem mit dem Programm "Klapsenbeste" auf Tour - in das Programm sind ihre Erfahrungen als studierte Psychologin eingeflossen. Passen psychische Erkrankungen und Komik thematisch zusammen? Warum das für Sie sogar sehr gut passt, erklärt Kathi Wolf in dieser Podcast-Folge ebenso wie ihre Arbeit mit Führungskräften. Und sie verrät übrigens auch, ob sie die berühmt-berüchtigte Weißenhorner Kuttelmaß im Fasching schon mal probiert hat.

