Diese Tradition steckt hinter den Gerichtsmännern in Wettenhausen

Die Männer in ihren schwarzen Umhängen sind seit je her ein vertrautes Bild bei verschiedenen kirchlichen Feierlichkeiten in Wettenhausen. Sei es beim Tragen des Himmels beim Fronleichnamsumzug, beim Anführen der Prozession am Palmsonntag mit den Palmzweigen oder auch kürzlich bei der Einweihung des frisch renovierten Kalvarienberges – die Gerichtsmänner, wie sie genannt werden, sind stets ein markanter Blickfang. Doch was steckt hinter dieser Tradition eigentlich?

