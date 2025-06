„Entscheidung fiel mir nicht leicht“: Wieso Leipheims Bürgermeister nicht mehr kandidiert

Mittwochabend, Sitzung der Stadträte im Dachgeschoss des Zehntstadels. Es ist heiß, aber die wirklich heiße Nachricht kommt erst ganz zum Schluss. Gerade ging es noch um die Chlorung des Leipheimer Leitungswassers, der öffentliche Teil der Sitzung ist eigentlich vorbei, da ergreift Bürgermeister Christian Konrad noch einmal das Wort. Unscheinbar und leise kommt das daher, was der langjährige CSU-Politiker seinen Kolleginnen und Kollegen in einer bewegenden Ansprache mitteilt: Nach mehr als zwei Jahrzehnten im Amt werde er nicht mehr kandidieren, das ist die große Neuigkeit dieses Abends. Am Ende dieser Rede wird nicht nur der Bürgermeister selbst Tränen in den Augen haben.

