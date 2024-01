Winterbach

vor 16 Min.

Die Gemeinde Winterbach investiert in den Breitbandausbau

Fast 300 Haushalte in Winterbach sollen in den nächsten zwei Jahren über einen Glasfaseranschluss verfügen.

Plus Die Gemeinde Winterbach nimmt Geld in die Hand, damit die Glasfaserinstallation in den nächsten zwei Jahren erfolgen kann. Wofür die Holzwinkelgemeinde noch Geld ausgibt.

Von Wolfgang Kahler Artikel anhören Shape

Als eine der kleinsten Gemeinden im Landkreis Günzburg macht Winterbach in den nächsten Jahren 1,4 Milliarden Euro locker. Den Löwenanteil der Investitionen verschlingt der Ausbau des Glasfasernetzes.

Für das ultraschnelle Internet mit Glasfaserkabel direkt in jeden Haushalt werden allein 2024 circa 615.000 Euro fällig. Die Investition wird jedoch vom Freistaat mit 90 Prozent gefördert, sodass Winterbach im Endeffekt noch etwa 123.000 Euro zahlen wird. Die Glasfaserinstallation soll in den nächsten zwei Jahren erfolgen. Außerdem sind im Etat 350.000 Euro für Grundstückskäufe eingeplant, weitere Ausgaben entfallen auf die Sanierung des Vereinsheimes (60.000 Euro), für eine Rücklage für Kläranlagen-Sanierung (50.000 Euro), Feldwege (10.000 Euro) sowie den Aufbau eines Regionalwerks (50.000 Euro). Dieser Punkt der Tagesordnung wurde nach Informationen von Winterbachs Bürgermeister Reinhard Schieferle jedoch zurückgestellt, weil noch zusätzlicher Informationsbedarf besteht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen