Martin Gah bringt Kultur und Schützen ins Blatt

Seit 14 Jahren schreibt Martin Gah aus Waldkirch für die Günzburger Zeitung. Warum er sich nach seinem Studium entschied, als freier Journalist zu arbeiten.

Ich kam am 19. Juni 1981 in München zur Welt, bin aber in Waldkirch in der Gemeinde Winterbach aufgewachsen. Nach dem Abitur am St.-Thomas-Gymnasium Wettenhausen studierte ich in Augsburg katholische Theologie. Danach absolvierte ich das Aufbaustudium Theater- und Filmjournalismus an der Bayerischen Theaterakademie August Everding in München.

Martin Gah hat katholische Theologie sowie Theater- und Filmjournalismus studiert. Foto: Bernhard Weizenegger

Nach den Studien zog ich 2009 zurück nach Waldkirch und entschied mich für eine Tätigkeit als freier Journalist. Diese kommt mir deshalb entgegen, weil man seine Arbeitszeiten dort selbst steuern kann und ich zu 80 Prozent schwerbehindert bin. Da ich nicht selbst Auto fahren kann, fahren mich meine Eltern zu den Terminen. Für die Günzburger Zeitung schreibe ich überwiegend über Kulturthemen, außerdem bin ich noch für die Augsburger Kirchenzeitung tätig.

Martin Gah ist für die Günzburger Zeitung in der Kulturszene im Landkreis unterwegs

Die Kulturszene im Landkreis ist sehr breit aufgestellt. Es gibt Dichterlesungen, Theater und Kabarett sowie Konzerte und Ausstellungen. Dabei gibt es viel Inspirierendes zu entdecken, sei es von Profis oder Laien, von Gastspielen oder einheimischen Künstlern. So ging es in der Musik bei meinen Artikeln von Barock bis Hardrock, in der Literatur von Mundartgedichten über Reiseberichte bis hin zu Thrillern und Vampirromanen. Im Theater von Bauernschwänken über rasante Verwechslungskomödien von britischen Autoren bis hin zu einem tragischen Stück über pflegende Angehörige.

Manches ist mir noch lebhaft in Erinnerung, zum Beispiel einer meiner ersten Einsätze 2009. Damals gaben in Günzburg die Swing-Legenden Hugo Strasser, Max Greger und Ambros Seelos ein Konzert – im hohen Alter von 87, 84 und 78 Jahren. Sie lieferten packende Improvisationen auf Klarinette und Saxofon und erzählten humorvolle Geschichten aus ihrem Leben. Das hat mir gezeigt, dass man mit Spaß und Energie alt werden kann. Seit 2020 gehören auch kurze Interviews mit den Künstlern am Rande der Veranstaltungen zur Kulturberichterstattung. Dabei konnte ich erleben, dass auch Prominente, wie zum Beispiel die Kabarettisten Django Asül und Constanze Lindner, ganz lockere Leute sind.

Schützenberichte aus den Gauen Krumbach, Burgau und Günzburg

2010 kam eine weitere Aufgabe auf mich zu; die Sportberichterstattung. Mein Heimatschützenverein Edelweiß Waldkirch hatte eine Mannschaft in der schwäbischen Bezirksoberliga. Die Pressereferentin des Schützengaus Burgau hatte aufgehört, also wurde ein neuer Berichterstatter gesucht. Der damalige Burgauer Gauschützenmeister, der auch im Waldkircher Verein zu Hause war, sprach mich an: "Du bist doch bei der Günzburger Zeitung, du könntest das doch auch machen." So schreibe ich heute über die Schützen aus den Gauen Burgau und Günzburg in der Bezirksoberliga, Schwabenliga, Bayernliga und Ersten und Zweiten Bundesliga, seit 2017 auch über die Schützen aus dem Gau Krumbach für die Mittelschwäbischen Nachrichten.

In dieser Funktion konnte ich unter anderem den Aufstieg der Waldkircher von der Schwabenliga bis in die Bundesliga mitverfolgen. Das Spannendste war die Saison 2015/16 in der Ersten Bundesliga, an deren Ende Edelweiß Waldkirch als Aufsteiger deutscher Meister wurde. Auch bei anderen Vereinen, zum Beispiel in Offingen oder Breitenthal, habe ich nette Kontaktleute, und es gibt spannende Wettkämpfe. In meiner Freizeit singe ich in zwei Chören und spiele bei der inklusiven Theatergruppe Heyoka in Ulm mit.

