Wohnungsnot in Burgau: Wohnungsbau um jeden Preis?

Über den Bauantrag sprach der Burgauer Bau- und Umweltausschuss in seiner jüngsten Sitzung nur wenig. Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus mit neun Wohneinheiten im Amselweg. Das Landratsamt selbst hat den Antrag abgelehnt, da sich das geplante Gebäude nicht in die Umgebungsbebauung einfüge. Und dennoch diskutierte der Ausschuss über das weitere Vorgehen mit dem Antrag. Denn einige Mitglieder waren der Auffassung, dass die Stadt mehr Wohnungen braucht – auch wenn das Wohnhaus „zu massiv“ ist.

Stadtbaumeister Mihatsch: Bauvorhaben im Amselweg ist zu groß und zu massiv

Stadtbaumeister Werner Mihatsch erklärte, dass sich das Bauvorhaben in einem Gebiet befindet, in dem es keinen Bebauungsplan gibt. Das bedeutet, dass sich das Gebäude in die Umgebungsbebauung einfügen muss. Der geplante Komplex sei jedoch sehr massiv und füge sich nicht ein. „Die hintere Baulinie überschreitet den Bestand erheblich“, so der Stadtbaumeister. Diese Auffassung teile auch das Landratsamt, das laut Mihatsch den Antrag abgelehnt habe.

Auf dem Baugrundstück sieht derselbe Bauherr bereits den Neubau eines Drei-Familienhauses, heißt es in der Sitzungsvorlage. Das geplante Gebäude entspricht zwei Vollgeschossen mit ausgebautem Dachgeschoss und hat eine Grundfläche von 244 Quadratmetern. Die Wohnungen selbst sollen zwischen 37 und 77 Quadratmeter groß sein, somit werden zehn Stellplätze benötigt.

Im Bereich des Amselwegs gibt es derzeit keinen Bebauungsplan

Stadträtin Eveline Kuhnert (Bündnis 90/Die Grünen) stellte die Frage, ob sich etwas ändere, wenn sie als Stadt das gemeindliche Einvernehmen für das Bauvorhaben erteilt, obwohl das Landratsamt bereits mitgeteilt hat, dass es nicht genehmigungsfähig sei. Mihatsch erklärte, dass die Stadt, wenn sie dieses Vorhaben genehmigen möchte, eine Bauleitplanung starten könnte – mit der Folge eines entsprechenden Bebauungsplans, der solche Bauten in diesem Bereich erlaubt. Das ist derzeit aber nicht der Fall.

„Wir brauchen Wohnraum, wir reden immer von Flächenfraß und bezahlbaren Wohnungen“, sagte Stadtrat Ludwig Glink (CWG). Nach der Beseitigung entsprechender baulicher Hindernisse würde er den Bau grundsätzlich unterstützen. Auch Ulrich Ruf (FWV) befürwortet den Wohnungsbau, „ich komme ja aus der Branche, bezahlbarer Wohnraum ist notwendig“. Er findet das Vorhaben an sich nicht schlecht, die Wohnungsnot sei extrem groß.

Manfred Kramer: „Wir schaffen hier einen Präzedenzfall, wenn wir das genehmigen“

Anderer Meinung war Thorsten Brucker (CSU). „In diesem Gebiet, mit der schmalen Zufahrtsstraße ist es einfach zu massiv“, sagt der Stadtrat, ihm sei das Gebäude schlicht zu groß. Dem pflichtete Manfred Kramer (SPD) bei, „wir schaffen hier wieder einen Präzedenzfall, wenn wir das genehmigen“, sagte er. „Es ist ein altes Wohngebiet mit kleinen Häusern, die Straße und die Erschließung lassen es aktuell nicht zu“, so Kramer. Durch das Bauvorhaben würde der Verkehr vor Ort gravierend größer und die Parkplatzsituation kritischer werden.

„Wir stehen hier vor einem Dilemma, wir wollen ja Wohnraum schaffen“, sagte dritter Bürgermeister Herbert Blaschke, doch er hätte sich die Situation vor Ort angesehen. Die Straße sei sehr schmal, wenn dort noch mehr geparkt werde, kämen irgendwann die Müllabfuhr und auch Feuerwehr und Rettungsdienst nicht mehr durch. Außerdem sei das Grundstück groß, neben dem geplanten Drei-Familienhaus und dem Wohnkomplex mit neun Wohneinheiten, könnte noch mehr kommen, so Blaschke. Der Bau- und Umweltausschuss stimmte schließlich nur knapp gegen das Bauvorhaben, mit fünf zu vier Stimmen.