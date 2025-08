Zwischen Regen und Italo-Flair: So lief der Burgauer Kultursommer Burgau 2025

Sechs Tage lang, so schreibt es die Stadt Burgau in einer Pressemitteilung, habe das diesjährige Programm des Jubiläumskultursommers in Burgau Weltklasse, Musiklegenden, Ausnahmekünstler und Kreativität aus heimischen Gefilden geboten. Aufgrund der Wetterprognose fanden unter dem Motto „In der Kapuziner-Halle scheint immer die Sonne“ erstmals sämtliche Abendveranstaltungen in der schönen Festhalle statt. Wie berichtet, machte den feierlichen Auftakt beim Classic Opening am Mittwoch, 23. Juli, das Johann-Strauss-Ensemble der Wiener Symphoniker – ein besonderes Highlight, das nicht nur zehn Jahre Burgauer Kultursommer zelebrierte, sondern ganz im Zeichen des 200. Strauss-Geburtstags stand.

Burgau blickt zurück auf Kultursommer 2025 mit Wiener Symphonikern, Rockheroes und italienischem Flair

Am Donnerstag, 24. Juli, folgten emotionale Klangwelten mit dem „United String & Voice Ensemble“ und der A-cappella-Formation „Magpie Alley“. Sie überzeugten nicht nur mit ausgefeilten Arrangements und stimmkräftigen Vocals, sondern auch mit ihrer unterhaltsamen Moderation, schreibt die Stadt Burgau. Starke Bühnenmomente gab es demnach auch am Freitag darauf. Nachdem die Burgauer Band „B-Town Boomers“ bei ihrem ersten großen Auftritt für einen gelungenen Start gesorgt hatte, begeisterten die überregional bekannten „Rockheroes“ das Publikum. Am Samstag, 26. Juli, verwandelte sich die Kapuziner-Halle in eine italienische Piazza: Die Tribute-Band „Dove c’è musica“ brachte mit den größten Hits von Eros Ramazzotti mediterranes Flair nach Burgau. Den Sonntag als letzten Kultursommerabend im Juli rundete das virtuose Best-of-Programm des Klarinettenensembles „Interclarinet“ gelungen ab.

Den musikalischen Schlusspunkt des Jubiläumskultursommers setzt das große Rock’n’Roll-Finale am 18. Dezember. Günther Sigl – Frontmann, Sänger und Songwriter der bayerischen Kult-Rock’n’roll-Band „Spider Murphy Gang“ – ist mit seiner Band in der Kapuziner-Halle zu Gast. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn der Veranstaltung um 19.30 Uhr. (AZ)