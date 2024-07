Ehrmann-Stiftung spendet 100.000 Euro für Hochwasser-Opfer

Wer durch Babenhausen fährt, sieht an vielen Ecken immer noch die Folgen des Hochwassers. Vor Häusern stehen Container, die bis oben hin mit Sperrmüll gefüllt sind, einige Geschäfts- und Büroräume sind noch immer verwaist. Nur in kleinen Schritten und ganz langsam geht es nach der Flut Anfang Juni zurück in einen normalen Alltag. Jetzt spendete die Anton & Petra Ehrmann Stiftung als Zeichen der engen Verbundenheit mit der Region und den betroffenen Bürgerinnen und Bürger in der Marktgemeinde 100.000 Euro an die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Schwaben. Ziel ist es, den Betroffenen in dieser schwierigen Zeit schnelle und unbürokratische Hilfe zukommen zu lassen.

Babenhausens Bürgermeister Otto Göppel war bei der Übergabe des symbolischen Spendenschecks vor den Räumlichkeiten der AWO auf dem Gelände des Bauhofs überwältigt. „Die hohe Spendenbereitschaft ist beeindruckend“, sagte er. Die gespendeten Gelder von der Ehrmann-Stiftung werden auf den kürzlich initiierten AWO-Hochwasserfont und die Hilfseinrichtung „Bürger in Not“ gleichermaßen verteilt. Der Stiftung sei es ein besonderes Anliegen, „den Zusammenhalt zur Region und den Betroffenen zu pflegen und mit dieser Spende dies zum Ausdruck zu bringen“, erklärte Vorstandsvorsitzender Johannes Stefko. Und weiter meinte er: „Wir als Stiftung stehen für Miteinander und Menschlichkeit und wir wollen mit unseren Möglichkeiten den Betroffenen die unverschuldet in Not geraten sind schnelle Hilfe zukommen lassen.“ Armin Schröter, Vorsitzender der Arbeiterwohlfahrt in Babenhausen, nahm die Spende dankend an und sagte: „Es freut uns sehr, so eine schöne Geste und so einen hohen Betrag entgegennehmen zu dürfen. Mit dieser stattlichen Spende können wir eine umfangreiche Unterstützung der Hochwasser-Betroffenen realisieren.“

Auch die Ehrmann GmbH hat schon 250.000 Euro gespendet

Neben der privaten Stiftung von Anton und Petra Ehrmann hatte vor Kurzem auch das Familienunternehmen, die Ehrmann GmbH mit Sitz in Oberschönegg, bereits 250.000 Euro für die Beseitigung der Hochwasserschäden in Babenhausen gespendet. Wo und wie dieses Geld eingesetzt wird, werde zusammen mit dem Marktrat besprochen.