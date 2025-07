Die Todesangst vom letzten Kriegstag ist ihr geblieben

Wenn der Unterricht wegen Fliegeralarm abgebrochen wurde, spielten sie im Gries Räuber und Gendarm, statt nach Hause zu laufen. „Man ist ja in der Zeit aufgewachsen“, sagt Rosemarie Mair. Sie lacht und zuckt mit den Schultern. Deutsche Flugzeuge gab es längst nicht mehr. Die amerikanischen Tiefflieger kamen und die Kinder warfen sich auf den Boden, fast wäre sie in einem Kuhfladen gelandet. Auch darüber hat sie lachen müssen, damals, kurz bevor der Krieg zu Ende ging. Tief in Erinnerung geblieben ist ihr aber ein anderes Gefühl. Sie trägt es seit einer Begegnung in sich, als die Amerikaner Vöhringen schon erreicht hatten.

Sebastian Mayr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89257 Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kriegstag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis