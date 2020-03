Coronavirus: Diese Veranstaltungen wurden abgesagt

Am Illertal-Gymnasium Vöhringen finden der Projekttag am Freitag, 13. März, und der Tag der offenen Tür am Samstag, 14. März, nicht statt. Momentan ist nach Angaben der Schulleitung geplant, beide Veranstaltungen auf spätere Termine zu verschieben. Das IGV bedauere die Absage sehr, trage als Veranstalter jedoch den Risiken Rechnung, die solche Großveranstaltungen beinhalten, teilt die Schulleitung mit.