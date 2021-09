Fellheim

vor 2 Min.

Das Projekt neuer Geschichtsweg in Fellheim kommt voran

Der Fellheimer Geschichtsweg geht in die Umsetzung. Der Jüdische Friedhof gehört mit zu den Info-Punkten, die es zu Beginn geben wird.

Plus In Fellheim sollen Stelen an die jüdische Geschichte des Ortes erinnern. Die Eröffnung eines Weges mit mehreren Stationen ist noch für dieses Jahr geplant.

Von Armin Schmid

Der geplante Fellheimer Geschichtsweg macht große Fortschritte. Im Mittelpunkt steht das Vorhaben, die bis ins 17. Jahrhundert hinein reichende, jüdische Geschichte Fellheims und bedeutende Geschichtsorte wie die Ehemalige Synagoge, das Langhaus, das Fellheimer Schloss, die jüdische Metzgerei, die Judenschule sowie den jüdischen Friedhof und die ehemalige Mikwe (Ritualbad) für Besucherinnen und Besucher erlebbar zu gestalten.

