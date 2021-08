Landkreis Neu-Ulm

18:00 Uhr

Nasses Vergnügen: Die schönsten Wasserspielplätze in der Region

Plus Experimentieren, bauen, spielen, matschen, forschen: In der Region gibt es viele Wasserspielplätze. Was sie so besonders macht, und wie sie im Urteil der Kinder abschneiden.

Von Stephan Schöttl

Die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde sind schon faszinierend. Vor allem für Kinder. Experimentieren, bauen, spielen, matschen, forschen. Für die Kleinen gilt oft der Grundsatz: Je dreckiger man wird, desto mehr Spaß macht das Ganze. An vielen Orten zwischen Günz, Iller und Donau gibt es mittlerweile Wasserspielplätze. Mit langen Leitungen, großen Rädern und fantasievoll angelegten Sandstränden. Exemplarisch für die Spielplätze haben wir vier davon besucht, mit Moritz, 8, und Kira Marie, 4. Die beiden durften nach Lust und Laune toben - und anschließend die Spielstätten nach ihren ganz eigenen Kriterien bewerten.

