Impfstoff-Produktion bei R-Pharm: So denkt Illertissens Stadtrat über das Vorhaben

Plus Beim Arzneimittelhersteller R-Pharm soll Impfstoff hergestellt werden. Der Illertisser Ferienausschuss hat sich zu den geplanten Umbauten im Werk geäußert.

Geht es nach den Plänen des Pharmakonzerns R-Pharm, könnte im Herbst dieses Jahres bereits Corona-Impfstoff hergestellt werden. Doch die Anlagen hierzu müssen erst noch errichtet werden. Dafür notwendig ist auch ein sogenanntes immissionsschutzrechtliches Verfahren. Zu diesem Zweck war eigens der Ferienausschuss des Illertisser Stadtrats einberufen worden. Der einzige Tagesordnungspunkt der Sitzung: R-Pharm.