R-Pharm setzt auf Sputnik V: Impfstoff-Produktion soll im Herbst starten

Plus Wann wird in Illertissen Corona-Impfstoff hergestellt? R-Pharm und die Behörden äußern sich zum aktuellen Stand der Verfahren und den Produktionsplänen.

Als in Deutschland Corona-Impfstoff knapp war, hatte manch einer gehofft, R-Pharm in Illertissen könnte den Mangel hierzulande beheben. Inzwischen scheint aber jeder, der geimpft werden möchte, problemlos eine Spritze zu bekommen. Und im südlichen Landkreis Neu-Ulm wird immer noch kein Wirkstoff produziert. Weiterhin stehen behördliche Verfahren aus - wie zum Beispiel das zum Immissionsschutz. Wie ist hier der aktuelle Stand? Und wie weit sieht sich das Unternehmen selbst?