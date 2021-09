Wohnen in den Vöhlingärten: Ein Jahr vom Spatenstich bis zum Richtfest

Plus Insgesamt 45 Wohnungen entstehen in Illertissen nahe der Autobahnausfahrt. Es ist derzeit das wohl größte Bauprojekt der Stadt.

Auf der Großbaustelle nahe des Vöhlinschlosses geht es voran. Sechs Mehrfamilienhäuser entstehen dort nahe der Autobahnausfahrt. Vor fast genau einem Jahr war Spatenstich, jetzt konnte Richtfest gefeiert werden. Für viele Neu-Illertisser die Gelegenheit, ihre künftigen Nachbarn kennenzulernen.