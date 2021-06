Landkreis Neu-Ulm

11:19 Uhr

Prozess: Mann hat 608 Kinderporno-Bilder auf seinem Computer

Plus Ein 57-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis Neu-Ulm besaß Hunderte von Bildern mit kinderpornografischem Inhalt. Zwei solcher Fotos lud er ins Netz.

Von Maximilian Sonntag

Als der Staatsanwalt im Sitzungssaal 103 vor dem Neu-Ulmer Amtsgericht die Vorwürfe verliest, blickt der Angeklagte schweigend vor sich auf den Tisch. Was er hört, ist ihm sichtlich unangenehm. Der 57-Jährige aus dem nördlichen Landkreis Neu-Ulm soll an zwei verschiedenen Tagen im Jahr 2017, je ein Bild mit kinderpornografischen Inhalten in ein Online-Chatportal hochgeladen haben. Zudem fanden Polizisten auf seinem Computer im Jahr 2019 608 Bilder und zwei Videos mit kinderpornografischen Inhalten.

