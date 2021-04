Siebenjähriger bei schwerem Verkehrsunfall in Vöhringen gestorben

Plus In Vöhringen (Kreis Neu-Ulm) ist am Sonntag ein Kind bei einem Unfall gestorben. Eine Autofahrerin übersah den Jungen, der auf einem Tretroller unterwegs war.

In Vöhringen im Landkreis Neu-Ulm ist ein siebenjähriges Kind am Abend des Ostersonntags nach einem tragischen Verkehrsunfall gestorben. Wie die Polizei ermittelte, wollte der Bub mit seinem Tretroller die Ulmer Straße auf dem Zebrastreifen auf Höhe des dortigen Blumengeschäftes überqueren. Gleichzeitig kam eine 48-jährige Frau mit ihrem Auto von Norden her gefahren und übersah offensichtlich den Jungen. Er wurde vom Auto erfasst und laut Polizeibericht mitgeschleift.

Vöhringen: Der siebenjährige Junge starb am Sonntagabend in der Klinik

Das Auto kam erst etwa 20 Meter weiter, gegenüber der Sonnen-Apotheke, zum Stehen. Die sofort zu Hilfe gerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten das Kind und übergaben es dem Rettungsdienst. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt an der Unfallstelle wurde der Bub anschließend in die Ulmer Universitätsklinik eingeliefert. Aber auch dort blieben schließlich die ärztlichen Bemühungen ohne den gewünschten Erfolg.

Der Siebenjährige starb noch am Abend in der Klinik. Auch Angehörige des Verunglückten mussten an der Unfallstelle vom Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt werden. Das Bayerische Rote Kreuz entsandte neben den Rettungskräften eine größere Anzahl von Fachkräften des Kriseninterventionsdienstes an die Unfallstelle.

Diese kümmerten sich um die Betreuung der Unfallfahrerin sowie mehrerer Angehörigen des Kindes und von Zeugen. Der Vöhringer Kommandant, Kreisbrandmeister Sven Görmiller, ließ die Feuerwehrleute, die an den ersten Rettungsmaßnahmen aktiv beteiligt waren, aus dem Einsatz heraus lösen und im Gerätehaus der Feuerwehr Vöhringen von Fachleuten der Psychosozialen Notfallversorgung für Einsatzkräfte (PSNV-E) betreuen.

Einsatzkräfte in Vöhringen halten Gaffer von der Unfallstelle fern

Die Ulmer Straße wurde sofort nach dem Unfall durch eine Reihe von Polizeibeamten und Feuerwehrleuten in dem Bereich zwischen dem Kreisverkehr beim Bräuhaus Lepple und der Kreuzung Frauenstraße/Silcherstraße gesperrt. Auf der Strecke ist die erlaubte Fahrgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer begrenzt.

Mehrere Fußgänger mussten von der Unfallstelle ferngehalten und ermahnt werden, nicht mit ihren Mobiltelefonen zu fotografieren. Bei einbrechender Dunkelheit wurde die Straße von der Feuerwehr für die Ermittlungsarbeit der Polizei ausgeleuchtet. Diese wurde im Laufe des Abends durch einen Sachverständigen unterstützt, der mit der Anfertigung eines unfallanalytischen Gutachtens beauftragt wurde. Hierfür blieb die Straßensperrung bis kurz vor Mitternacht aufrecht erhalten.

Gegen die 48-jährige Autofahrerin werden die weiteren Ermittlungen durch die Polizeiinspektion Illertissen geführt. Unmittelbar nach dem ersten tragischen Geschehen hatte sich etwa 50 Meter weiter nördlich ein weiterer Unfall ereignet. Hier war ein 26-jähriger Feuerwehrmann nach dem Alarm mit seinem Fahrrad zum Gerätehaus unterwegs, um beim Einsatz mitzuarbeiten. Ein gleichzeitig zur Unfallstelle anfahrender Rettungswagen streifte ihn dabei, sodass der Radfahrer zum Sturz kam. Er erlitt mittelschwere Verletzungen und musste in eine Klinik gebracht werden.

