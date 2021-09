Vöhringen

vor 35 Min.

Der Verkehr in der Ulmer Straße in Vöhringen wird ausgebremst

Die Ulmer Straße in Vöhringen ist ein Nadelöhr, weil sie neben dem örtlichen Verkehrsaufkommen auch den Durchgangsverkehr zu verkraften hat.

Plus Die Stadt Vöhringen startet einen Probelauf mit reduziertem Tempo. Dass sich etwas ändern muss, steht nicht zuletzt seit dem tödlichen Unfall eines Kindes fest.

Von Ursula Katharina Balken

Eine Lösung für die Ulmer Straße in Vöhringen muss her – da waren sich die Mitglieder des Bauausschusses in ihrer jüngsten Sitzung einig. Nicht zuletzt der tödliche Unfall eines Kindes machte deutlich, dass die Sicherheit dort dringend erhöht werden muss. Doch wie die Lösung aussehen soll, dafür gab es ganz unterschiedliche Ansichten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen