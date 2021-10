Vöhringen

Die Apotheke am Ring in Vöhringen hat einen neuen Eigentümer

Dr. Frank Henle hat mit dem Kauf der Apotheke am Ring in Vöhringen seinen Kundenkreis erweitert.

Das Unternehmen Jordan aus Biberach hat die Apotheke am Ring in Vöhringen verkauft. Der neue Besitzer betreibt bereits Apotheken in Vöhringen und Bellenberg.

