Vöhringen

vor 35 Min.

Wolle, Wäsche und tausende Knöpfe: Ein Besuch im "Krimskrams-Laden" in Vöhringen

Beratungsgespräch im Geschäft Evi's Wolle und Mode in Vöhringen: Was passt am besten? Das Foto zeigt (von links) Martina Bader, Evi Wochnik und eine Kundin.

Plus Evi Wochnik hat mit einem Geschäft in der Vöhringer Innenstadt ihr Hobby zum Beruf gemacht. Sie bietet ein beeindruckendes Sortiment - und praktische Hilfe.

Von Ursula Katharina Balken

Diese Situation ist für Evi Wochnik Alltag: Eine junge Frau hält Sticknadeln in der Hand, an denen etwas baumelt, das nach einem werdenden Pullover aussieht. „Evi, hilf mir bitte, ich komm‘ nicht weiter“, sagt sie. Und Evi hilft. „Das ist alles kein Hexenwerk“, tröstet sie die Kundin. Wochnik ist Inhaberin des Geschäfts „Evi's Wolle und Mode“ an der Memminger Straße in Vöhringen. Auf 440 Quadratmetern bietet die gelernte Kauffrau im Einzelhandel ein kunterbuntes Angebot, das in seiner Fülle und Vielseitigkeit in der Welt der Supermärkte zur Rarität geworden ist. Dafür nehmen manche Kunden weite Wege auf sich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen