Weißenhorn

vor 36 Min.

Sparsamere Leuchten sollen Teile der Weißenhorner Innenstadt erhellen

Durch Umrüstung der 44 Spiegelleuchten in der Memminger Straße und am Hauptplatz in Weißenhorn auf LED-Technik lässt sich der Stromverbrauch deutlich senken.

Plus Die Stadt Weißenhorn möchte 44 Leuchten im Bereich der Memminger Straße und des Hauptplatzes umrüsten. Zwei Musterlampen sind bereits in Betrieb.

Von Jens Noll

Dieses Angebot möchte die Stadt Weißenhorn nicht ausschlagen: Auf einstimmigen Beschluss des Bauausschusses soll das E-Werk beauftragt werden, 44 Spiegelleuchten in der Memminger Straße und am Hauptplatz auf stromsparendere Technik umzurüsten. Das verursacht zwar Kosten in Höhe von knapp 34.000 Euro. Aber die Investition wäre nach Angaben der Stadtverwaltung nach etwa zehn Jahren amortisiert, obendrein würde die neue Beleuchtung die Umwelt schonen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen