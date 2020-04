vor 20 Min.

Wie das Coronavirus die Reisebranche beutelt

Viele Unternehmen, die zur Tourismusbranche gehören, hoffen in diesen schwierigen Zeiten auf die Loyalität ihrer Stammkundschaft.

Plus In den Osterferien sollte die Saison Fahrt aufnehmen. Nun gerät die Tourismusbranche in Existenznöte. Nachgefragt bei einem Busunternehmen, Hotel und Reisebüro.

Von Anna Katharina Schmid und Sabrina Schatz

Sie sollten nach Kroatien rollen oder nach Holland, zur Tulpenblüte. Nun aber stehen die Busse des Omnibusunternehmens Miller auf dem Hof in Babenhausen. Wie lange noch? Wer weiß das schon. Fest steht aber: Die Frühjahrssaison, die in den Osterferien Fahrt aufnehmen sollte, ist gelaufen. „Wir versuchen jetzt zum Beispiel, Ausweichtermine im Herbst zu finden“, sagt Dieter Miller. „Das Motto sollte lauten: Wer Reisen liebt, der verschiebt.“

