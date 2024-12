Das ist dieses Jahr auf dem Adventsmarkt in Vöhringen geboten

Eine kleine, aber feine Budenstadt wartet von Freitag, 6. Dezember, bis Sonntag, 8. Dezember, auf die Besucherinnen und Besucher des Vöhringer Adventsmarktes. Bürgermeister Michael Neher wird das dreitägige vorweihnachtliche Fest um 17 Uhr eröffnen. Bereits um 15.30 Uhr erzählt Neher im Kulturzentrum die Weihnachtsgeschichte, denn die Adventszeit ist ja schließlich ein Hinführen auf Weihnachten, das Fest Christi Geburt. Musikalisch gestaltet wird die Lesestunde von Schülerinnen und Schülern der Musikschule Dreiklang.

Auf dem Vöhringer Adventsmarkt gibt es eine Spendenaktion für „Vöhringen zeigt Herz“

Alle, die die Tradition des Adventsmarktes schätzen, können sich freuen. Der Adventsengel wird wieder erscheinen und seinen Prolog sprechen, und die Schulband der staatlichen Realschule lässt alte Weihnachtsweisen erklingen. 23 hübsch dekorierte Hütten bieten fast alles, was ein vorweihnachtlich gestimmtes Herz begehrt. Und auch Sankt Nikolaus und Knecht Ruprecht haben am Freitag ihren Besuch angekündigt.

Aber wichtig ist dem Bürgermeister, dass man auch an die denkt, auf die an Weihnachten kein üppig bestückter Gabentisch wartet. Neher weist auf die Kinderaktion „Vöhringen zeigt Herz“ hin: Unter dem Motto „Mein Wunschzettel an das Christkind“ gibt es am Stand des Jugendhauses kleine rote Herzen, auf denen der Wunsch eines Kindes vermerkt ist. Aber auch Senioren und Seniorinnen haben manchmal einen Wunsch, der für sie nicht erschwinglich ist.

Das ist an den verschiedenen Tagen auf dem Vöhringer Adventsmarkt geboten

Aber was wäre der Vöhringer Adventsmarkt ohne sein attraktives Rahmenprogramm? Mitwirkende sind in diesem Jahr die Mädchen und Buben aus der Kindertagesstätte St. Michael. Am Eröffnungstag spielt um 18.15 Uhr die Stadtkapelle Vöhringen, um 19 Uhr das Jugendorchester Wita, um 20 Uhr die Musikschule Dreiklang. Um 21 Uhr endet der Markt an diesem Tag. Am Samstag, 7. Dezember, ist der Adventsmarkt bereits ab 16 Uhr geöffnet. Zu dieser Zeit gibt es in der Stadtbücherei einen Weihnachtsbriefkasten für Wunschzettel an das Christkind. Um 16.30 Uhr finden Adventslesungen mit Bürgermeister Neher statt, um 17 Uhr mit Pfarrer Jochen Teuffel und um 17.30 Uhr mit Dekan Martin Straub. Um 17 Uhr treten die Dancing Kids vom SSV Illerberg-Thal auf, um 18 Uhr spielt die Jugendkapelle der Stadtkapelle Vöhringen.

Beim Adventsmarkt in Vöhringen wird dieses Jahr die Marienkirche bunt angestrahlt

Am Sonntag, 8. Dezember, öffnet der Markt um 15 Uhr, um 18 Uhr singt die Gruppe Wir-r-sing, für den musikalischen Ausklang sorgt um 19 Uhr das Bläserquintett St. Michael. Als ganz besondere Bonbons sind außerdem wieder bayerisch-schwäbische Krippen des Vereins Krippenfreunde Illerberg und Umgebung zu sehen, und auch die Modelleisenbahn der Modellbahnfreunde Vöhringen ist erneut eine Attraktion. Etwas Besonderes ist in diesem Jahr der Moment der Stille und Besinnung um 17 Uhr in der farbig illuminierten Marienkirche. Kerzen, die man in der Kirche entzünden kann, kann man auf dem Adventsmarkt gratis erhalten.