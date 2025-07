Bauernhof zu Mehrfamilienhaus? Altenstadter Markträte sind dagegen

Eine Bauvoranfrage für die Umnutzung eines landwirtschaftlichen Gebäudetrakts zu einem Wohngebäude mit insgesamt zwölf Wohneinheiten hat der Altenstadter Bauausschuss abgelehnt. Bürgermeister Wolfgang Höß machte deutlich, dass dies nicht das erste Vorhaben dieser Art ist, mit dem sich die Marktgemeinderäte beschäftigen müssen. Für das betreffende Anwesen in der Bergenstetter Straße 7 in Herrenstetten seien in der Vergangenheit bereits verschiedene Bauvoranfragen eingegangen.

