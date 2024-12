Beim Altenstadter Weihnachtsmarkt gibt es ein vielfältiges Programm

Der Altenstadter Weihnachtsmarkt öffnet Buden und Türen am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Dezember. Als Standort hat sich der Marktplatz samt Pfarrheim bestens etabliert. Daher findet das weihnachtliche Marktgeschehen auch in diesem Jahr in der Neuen Mitte statt. Gelegenheit zum geselligen Beisammensein bei vielfältigem Unterhaltungsprogramm ist am Samstag von 17 bis zirka 22 Uhr und am Sonntag von 11.30 bis gegen 18 Uhr gegeben. Neu mit dabei ist der Kindergarten Herrenstetten, der Speisen und Getränke anbietet.

Am Samstag beginnt das Marktgeschehen mit dem Auftritt der Altenstadter Kindergartenkinder und einer Ansprache von Bürgermeister Wolfgang Höß. Um 18 Uhr werden sich wieder viele Kinder freudig gespannt versammeln, wenn der Nikolaus kommt.

Altenstadter Weihnachtsmarkt: Nikolausbesuch und Musikprogramm

Mit mehr als zehn Ständen beleben die Altenstadter Vereine mittlerweile das Geschehen. Um 11.30 Uhr beginnt am Sonntag der zweite Weihnachtsmarkttag. Um 12 Uhr startet das Programm mit einem Auftritt der Dancing Kids des TSV Kellmünz. Um 13 Uhr sorgen die Blockflötenkinder der Musikgesellschaft Illereichen-Altenstadt für adventliche Stimmung. Das Anfängerorchester und die Cajon-Gruppe lassen ab 14 Uhr weihnachtliche Weisen erklingen. Mit dem Standkonzert der Musikgesellschaft Illereichen-Altenstadt dürfen sich die Marktbesucher um 15 Uhr auf einen musikalischen Höhepunkt freuen. Um 16.30 Uhr kommt dann nochmal der Nikolaus vorbei und verteilt Pakete.

Eine große Tombola veranstaltet der Turn- und Sportverein am Samstag im Pfarrheim. Am Sonntag können sich die Weihnachtsmarktbesucher auf den Kaffee- und Kuchenverkauf des TSV Altenstadt im Pfarrheim freuen. Im Pfarrheim findet wieder eine Weihnachts- und Krippenausstellung statt. An den Verkaufsständen werden zudem Holzarbeiten, Handarbeiten, Deko- und Geschenkartikel, sowie Süßwaren, Pflegeprodukten und Strick- und Häkelwaren angeboten.