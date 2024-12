So stimmungsvoll waren die Weihnachtsmärkte am ersten Adventswochenende

Livemusik mit Gesang und instrumental sowie schillernde Attraktionen wie Karussell oder nickender Weihnachtsmann zuzüglich der zahlreichen bunt bestücken Verkaufsstände ließen Kinderaugen strahlen und Erwachsene auf dem Illertisser Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz verweilen. Alles passte, das trockenkalte Wetter, dazu zahlreiches Publikum auch aus der Umgebung. Und im bunten Schein von Vöhlinschloss und Gasthof Krone schmeckten heiße Wurst oder duftende Waffel doppelt so gut. Je später der Abend, desto mehr lag feiner Glühweinduft in der Luft, sodass Marktmeisterin Daniela Straßburg die positive Zwischenbilanz zog: „Schon Freitagabend war fast kein Durchkommen mehr und bis jetzt höre ich nur gute Rückmeldungen.“

