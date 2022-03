Wieder ein Einbruch in Dattenhausen? Polizei bittet um Hinweise

Ein weiterer Bewohner des Altenstadter Ortsteils Dattenhausen hat sich bei der Polizei gemeldet. Offenbar ist auch sein Haus Ziel eines Einbruchs.

Ein weiteres Wohnhaus in Dattenhausen ist Ziel eines Einbrechers oder einer Einbrecherin gewesen. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Dienstag in der Heilbachstraße. Dem Bewohner fiel laut Polizei lediglich auf, dass sich das Türschloss der Eingangstüre nicht mehr öffnen ließ. Bei genauer Betrachtung stand fest, dass jemand die Türe angegangen hatte. Ob der oder die Unbekannte tatsächlich bis ins Wohnhaus kam, ist unklar. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit dem Einbruch, der am Dienstagvormittag ebenfalls in Dattenhausen gemeldet wurde. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)