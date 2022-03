Unbekannter bricht Kellertür in Dattenhausen auf: Polizei sucht Zeugen

Jemand ist im Altenstadter Ortsteil Dattenhausen in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Er oder sie ging aber offenbar leer aus.

Jemand hat am Mittwoch versucht, in ein Einfamilienhaus an der Heilbachstraße in Dattenhausen einzubrechen. Die Bewohnerin hörte am Vormittag ein lautes Geräusch, das sie nicht zuordnen konnte. Beim Blick aus dem Fenster fiel ihr die offen stehende Kellertür auf, die eigentlich verschlossen sein sollte. Als sie im Keller nach dem Rechten sah, bemerkte die Frau, dass die Türe aufgebrochen wurde.

Versuchter Einbruch bei Altenstadt: Die Polizei sucht Zeugen

Der Einbrecher oder die Einbrecherin brach die Aktion möglicherweise ab, weil er oder sie Bewegungen im Haus feststellte, vermutet die Polizei. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Hinweise, etwa zu verdächtigen Personen, die sich im Ort aufgehalten haben, nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)