Awo-Kinder und Rotarier beschenken Lkw-Fahrer am Rasthof Illertal

Während sich vielerorts Familien, Freunde und Verwandte treffen, um gemeinsam Weihnachten zu feiern, einen Gottesdienst zu besuchen, sich zu beschenken und gemeinsam freie Zeit zu verbringen, ist dies nicht bei allen Menschen möglich. Lkw-Fahrer verleben die Weihnachtsfeiertage zum großen Teil allein und fernab von Heimat und Familie in ihrer Fahrerkabine oder auf dem Parkplatz einer Autobahnraststätte. Um ihnen eine weihnachtliche Freude zu bereiten, haben Mitglieder des KidsClub der Arbeiterwohlfahrt Altenstadt und des Rotary Clubs Illertissen Iller Günz bei zwei Aktionen an zwei Tagen Weihnachtspakete an zahlreiche Fernfahrer auf dem Rasthof Illertal verteilt. Dabei erzählten die Trucker, wie sie sich die Zeit vertreiben, während Familien zusammen feiern.

