Das ist der Stand drei Monate nach den Automaten-Sprengungen in Altenstadt und Vöhringen

Knapp drei Monate nach der Sprengung von vier Geldautomaten der Raiffeisenbank Schwaben-Mitte gehen die Umbaupläne der betroffenen Filialen in die finale Runde. In einer Mitteilung gibt die Bank an, dass die Filialen in Altenstadt und Vöhringen, in denen im Juli bislang unbekannte Täter Automaten in die Luft jagten, wie bereits angenommen, entkernt und generalsaniert werden müssten. Schon von Beginn an arbeite das Unternehmen darum mit Architekten zusammen, die bereits Umbaupläne für die Geschäftsstellen angefertigt hätten. Diese sollen in Kürze besprochen und finalisiert werden. Sobald die Planungsphase abgeschlossen ist, kann mit den Umbauarbeiten begonnen werden. Diese würden allerdings noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Kurz nach der Tat war die Rede von einer Dauer von bis zu einem halben Jahr bis zur Wiedereröffnung. Denn eine so lange Lieferzeit hätten allein die zerstörten Geldautomaten.In der Zwischenzeit sind die Beraterinnen und Berater der Geschäftsstelle Vöhringen in der Filiale Bellenberg untergebracht und stehen dort der Kundschaft zur Verfügung. In Altenstadt versorgt außerdem seit Anfang September ein Automat in einem Container auf dem Parkplatz an der Ecke Hindenburgstraße/Blücherstraße die Kundinnen und Kunden wieder mit Bargeld.

Wer hat die Automaten in Altenstadt und Vöhringen gesprengt?

In den zu sanierenden Filialen würden die ohnehin schon „sehr hohen Sicherheitsstandards künftig noch mehr verstärkt“, schreibt Sabine Turek von der Raiffeisenbank. Hierzu arbeite man engmaschig mit der Kripo zusammen. Wer im Juli die Automaten gesprengt hat, bleibt bislang weiter unklar.

Unter normalen Umständen könnten Kinder in der bevorstehenden Kinder-Sparwoche ihr Sparschwein in die Filialen bringen und Spargeschenke einheimsen. Da die Geschäftsstelle in Altenstadt bargeldlos geführt wird und die Türen in Vöhringen bis nach dem Umbau verschlossen bleiben müssen, ist das heuer nicht möglich. Wer aber fleißig gespart hat, bleibt in dieser besonderen Situation nicht außen vor: „Wir bieten Kindern und Eltern aus diesen Filialen an, ihre Spardosen ganzjährig in der Geschäftsstelle in Bellenberg leeren zu lassen und sich dort ein Sparwochengeschenk abzuholen“, erklärt Turek.

Einladung zu den Raiffeisenbank-Spartagen in Krumbach

Außerdem lädt die Raiffeisenbank Schwaben-Mitte alle Kinder und Eltern am Montag, Dienstag und Donnerstag, 21., 22. und 24. Oktober jeweils von 14 bis 16.30 Uhr in die Geschäftsstelle in Krumbach zur diesjährigen Sparwoche und Kinder-Mitmach-Aktion ein. Interessierte dürfen sich unter anderem auf ein Rahmenprogramm mit vielen „Happy Birthday Aktionen“ anlässlich des 25. Jubiläums der Kooperation zwischen der Berufsfachschule für Kinderpflege in Krumbach und der Raiffeisenbank freuen. Auf dem Programm stehen etwa ein Kasperle-Theater, Tanzeinlagen, viele Bastelaktionen. Es gibt Speisen und Getränke. Auch in Krumbach dürfen gern die Spardosen mitgebracht und gegen Geschenke ausgetauscht werden.