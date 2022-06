Vorerst soll es kein Bürgerbegehren zur Alten Bleiche geben

Plus Zwei Altenstadter wollen das Projekt Alte Bleiche stoppen und sammelten dafür Unterschriften. Der Antrag ist aber nicht zulässig. Grund sind Fehlinformationen.

Fast 600 Unterschriften für ein Bürgerbegehren haben Altenstadter Bürgerinnen und Bürger abgegeben. Anlass ist die Sanierung der Alten Bleiche, die im Ort seit Jahrzehnten für Diskussionen sorgt. 1996 hat schon einmal ein Bürgerbegehren das Vorhaben verhindert. Seither verkommt das historische Gebäude, denn das Einzeldenkmal darf nicht abgerissen werden. In der Sitzung des Marktgemeinderates wurde nun beschlossen, dass das Bürgerbegehren unzulässig ist.