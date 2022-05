Bürgerbegehren über die Alte Bleiche in Altenstadt rückt näher

Plus Die Initiatoren haben 588 Unterschriften gegen die Sanierung des Gebäudes eingereicht. Der Marktgemeinderat will nun seinerseits reagieren.

Ein Bürgerbegehren "Alte Bleiche" in der Marktgemeinde Altenstadt wird immer wahrscheinlicher. Der Marktgemeinderat steht allerdings geschlossen hinter dem Sanierungsprojekt und wird daher voraussichtlich seinerseits ein Ratsbegehren auf den Weg bringen.