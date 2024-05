Zwei Millionen Euro neue Kredite: In was Altenstadt 2024 investiert

Altenstadts finanzielle Lage bleibt angespannt, dennoch treibt die Marktgemeinde zahlreiche Bauvorhaben voran. Ein Überblick darüber, was 2024 geplant ist.

Trotz einer anhaltend schwierigen und angespannten Haushaltslage enthält der Haushalt 2024 der Marktgemeinde Altenstadt eine Vielzahl an Investitionsprojekten, die einen entsprechend gut gefüllten Vermögenshaushalt im Bereich von zwölf Millionen Euro nach sich ziehen. Bürgermeister Wolfgang Höß sprach von einer Haushaltslage, die sich über mehrere Jahre hinweg nicht einfach gestaltet, aber trotzdem klar gegliedert, strukturiert und auf die Zukunft ausgerichtet ist.

Eine teils schwierige Einnahmesituation, stetig steigende Unterhalts- und Betriebskosten und ein beachtliches Investitionsvolumen bilden die Ausgangssituation für das gemeindliche Finanzwerk des Jahres 2024. Mit Blick auf die diesjährigen Bauvorhaben hat die Neugestaltung der Außenanlagen im Bereich des Altenstadter Kindergartens bereits begonnen. Das Anlegen von Spielbereichen, Grünflächen und Pflaster-Bereichen samt der Wegeführung ist in vollem Gange. Laut Bürgermeister sollen die Bauarbeiten, die rund 400.000 Euro kosten werden, noch in diesem Jahr fertiggestellt werden.

Altenstadt und Kellmünz kooperieren eventuell bei Wasserversorgung

Gute Nachrichten gibt es auch im Hinblick auf die Trinkwasserversorgung. Ein Pumpversuch am neuen Brunnenstandort im Waldbereich bei Filzingen sei sehr gut verlaufen. Die Wasserchemie ist gut und das Wasservorkommen kann bereits in einer Tiefe von rund 70 Meter erschlossen werden. Beim Pumpversuch ist man auf eine förderfähige Wassermenge im Bereich von 14 Liter pro Sekunde gestoßen.

Nachdem die Probebohrungen erfolgreich verlaufen sind, läuft aktuell der Ausbau des Brunnens. Gegebenenfalls könnte noch ein weiterer Brunnen errichtet werden oder der in unmittelbarer Nähe liegende alte Filzinger Brunnen saniert werden. Dies hängt auch davon ab, ob es eine Kooperation mit der Marktgemeinde Kellmünz hinsichtlich einer gemeinsamen Wasserversorgung geben wird. Eine Entscheidung hierüber ist noch nicht gefallen.

In der Alten Bleiche soll unter anderem ein Bürgersaal entstehen

Die Baugenehmigung für die neue Sporthalle ist bereits erteilt. Laut Wolfgang Höß werden derzeit die Fachplanungen erstellt. Hierfür sind 300.000 Euro für Planungsleistungen im Haushalt eingestellt. Für Maßnahmen der Städtebauförderung sind rund 1,6 Millionen Euro vorgesehen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Anlaufkosten für die Sanierung und Umnutzung der Alten Bleiche und des Erlangerhauses.

Im Erdgeschoss der Bleiche soll ein Bürgersaal mit rund 110 Quadratmetern entstehen. Im Obergeschoss sind neben einem Multifunktionsraum insgesamt fünf Ausstellungsräume eingeplant. Im Erdgeschoss des Erlangerhauses soll ein Jugendzentrum entstehen, das in einen Aktivbereich und eine ruhigere Zone gegliedert ist. Die Nutzung des Obergeschosses soll den Vereinen vorbehalten sein.

Für Grunderwerb ist ein Haushaltsansatz in Höhe von circa einer Million Euro vorgesehen. Aufgrund des nicht öffentlichen Charakters der Grundstücksverhandlungen konnte der Bürgermeister keine konkreten Angaben hierzu machen. Mit Blick auf den Innovationspark müsse man warten. Bis der Bebauungsplan in Kraft tritt. Dann soll mit der Erschließung von Wasserleitung, Kanalanschluss und Straße begonnen werden.

Altenstadt plant 2024 Kredit von zwei Millionen aufzunehmen

Mit Blick auf das neue Baugebiet in Illereichen muss man laut Bürgermeister klären, ob es derzeit ausreichend Bauwerber oder Interessenten gibt. Sollte dies der Fall sein, könne man mit den Erschließungsarbeiten beginnen. Ansonsten muss die Umsetzung der Baulandentwicklung in Illereichen noch warten.

Um einen Haushaltsausgleich herstellen zu können, ist die Veräußerung von Gewerbegrund in einer Größenordnung von drei Millionen Euro eingeplant. Bürgermeister Höß fügte an, dass sich die schon seit Jahren bestehende Strategie von kontinuierlichen Grundstückskäufen durch die Marktgemeinde nun auszahlt. Mit 1,94 Millionen Euro liegt die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt nach mageren Jahren wieder auf einem hohen Niveau.

Der Schuldenstand lag zu Beginn des Jahres bei knapp 1,7 Mio. Euro. Letztlich ist auch eine Kreditaufnahme in Höhe von knapp zwei Millionen Euro eingeplant. Der Marktgemeinderat hat den Haushalt 2024 einstimmig verabschiedet.