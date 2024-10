Weißenhorn Erfolg auf ganzer Linie: So verlief der 30. Altstadtlauf durch Weißenhorn

Deutlich mehr als 600 Läuferinnen und Läufer gingen bei der Jubiläumsausgabe an den Start. Darunter auch Spitzenläuferin Alina Reh. So mancher erreichte das Ziel an der Hand seiner Mutter.