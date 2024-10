Der Altstadtlauf in Weißenhorn feiert ein kleines Jubiläum

Im vergangenen Jahr haben sich die Organisatoren des Altstadtlaufs in Weißenhorn über einen Teilnehmerrekord gefreut. Rund 700 Sportlerinnen und Sportler waren dabei. Über derartigen Zuspruch wäre man am Sonntag, 20. Oktober, erneut sehr glücklich. Denn dann gibt es ein kleines Jubiläum zu feiern: Zum 30. Mal fällt der Startschuss für die beliebte Laufsport-Veranstaltung.

Die Verantwortlichen beim Turn- und Sportverein legen Wert auf den Breitensport-Charakter des Altstadtlaufs. Entscheidend ist, dass es Spaß macht. Den haben die Kinder und Jugendlichen, die als erste auf die Strecke gehen, mit Sicherheit. Auch die Schulen beteiligen sich Jahr für Jahr am Lauf, das trägt zum Erfolg der Veranstaltung bei. Alle Mädchen und Buben erhalten am Ende eine Medaille. Los geht‘s um 13 Uhr mit den Bambini vom Kindergarten über das Vorschul- bis zum Grundschulalter. Sie laufen eine Runde á 300 Meter. Ohne Zeitnahme. Ab 14 Uhr gehen Schülerinnen und Schüler in den Altersklassen U8 bis U16 auf die Strecke, die für sie 1,4 Kilometer lang ist. Um 15.30 Uhr wird‘s auch für die Erwachsenen ernst: Beim Hobbylauf und Walking (ohne Stöcke) sind drei Runden zu absolvieren, insgesamt 4,2 Kilometer. Der Hauptlauf führt über sechs Runden (8,4 Kilometer). Start und Ziel befinden sich an der Stadthalle, Zielschluss ist um 16.45 Uhr. Der Rundkurs durch die Innenstadt und den Stadtpark über Asphalt, Pflaster und Kies ist abgesperrt.

Einen Wanderpokal gibt es bei der Siegerehrung unter anderem für den aktivsten Verein. Dabei wird die längste gelaufene Gesamtstrecke aller für den Verein gemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewertet. Außerdem werden die aktivste Schule sowie die schnellste Frau und der schnellste Mann im Hauptlauf besonders ausgezeichnet.