Ärger um PV-Anlage: "Den Verbrauchern sind die Hände gebunden"

Plus Ein aktueller Fall aus Babenhausen zeigt, dass es zu Verzögerungen bei der Inbetriebnahme von PV-Anlagen kommen kann. Ein Experte erklärt, warum ein Kauf trotzdem Sinn ergeben kann.

Ein älteres Ehepaar aus Babenhausen wollte dazu beitragen, dass der Anteil an erneuerbaren Energien in der Region steigt. Daher entschied es sie sich zum Kauf einer Photovoltaikanlage. Aus dem Vorhaben der Eheleute wird aber seit Längerem nichts. Denn es fehlen Fachleute, um die Anlage ans Netz anzuschließen – und das Unternehmen aus dem Raum München ist plötzlich nur noch schwer erreichbar. Ist das ein ärgerlicher Einzelfall oder ein großflächigeres Problem?