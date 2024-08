Arbeiten in schwindelerregender Höhe in Babenhausen

Baustellen gibt es in Babenhausen viele, aber diese sticht heraus: Die Pfarrkirche Sankt Andreas wird seit dem Frühjahr saniert. Den Kirchturm kleidet ein imposantes Baugerüst. Wer da hinaufsteigt, muss schwindelfrei sein - wird aber garantiert mit einer fantastischen Aussicht belohnt. Wie berichtet, haben Wind und Wetter dem Gotteshaus an exponierter Lage im Laufe der Zeit derart zugesetzt, dass eine statische Instandsetzung unausweichlich war. An die Arbeiten im Freien soll auch noch eine Innenrenovierung anschließen.

